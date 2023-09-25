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Колби Ковингтон: «Стрикленд – крайне слабый боец. Это отвратительный персонаж с низким уровнем IQ. Он совершенно безмозглый»

«Стрикленд – потрясающе отвратительный персонаж с низким уровнем IQ. Этот парень совершенно безмозглый.

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