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Новости для Фанов

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Тонька-пулемётчица: как примерная швея из Лепеля 35 лет скрывала службу палачом

Тонька-пулемётчица: как примерная швея из Лепеля 35 лет скрывала службу палачом

Есть истории, которые не укладываются в привычные рамки восприятия. Когда узнаёшь детали, долго не можешь избавиться от ощущения, что столкнулся с какой-то чудовищной мистификацией, хотя всё это происходило на самом деле.

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