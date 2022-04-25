Смотрите видео голов матча «Сассуоло» – «Ювентус»: мяч Распадори, мощный выстрел Дибалы и точный удар Кина на 88-й

«Ювентус» обыграл «Сассуоло» (2:1) на выезде в 34-м туре Серии А. На гол Джакомо Распадори туринцы ответили точными ударами Пауло Дибалы и Мойзе Кина, который забил победный мяч на 88-й минуте.

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