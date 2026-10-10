Кадры бомбардировки позиций ВСУ в Запорожской области

Экипажи ВКС России нанесли авиационные удары по позициям 65‑й бригады ВСУ в Запорожской области. В сети появились кадры боевой работы экипажей Воздушно-космических сил России, нанесших серию бомбовых ударов по позициям 65‑й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожском направлении Специальной военной операции.
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