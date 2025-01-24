Кахоу: эти птицы — одна из причин ужасов вокруг Бермудского треугольника

Может ли всего один вид птиц кардинально изменить историю огромного архипелага? Да раз клюнуть! Слышали про «проклятый» бермудский треугольник? Так вот, это всё кахоу постарались! Но как у птичек получилось стать причиной целой кучи конспирологических теорий? Что ж, сейчас расскажем! .