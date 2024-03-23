Предвещается катастрофа: что ждет США в ближайшем будущем? Ирина ОрлонскаяПрогнозы ученых о росте уровня воды в мировом океане вызывают тревогу: масштабные катаклизмы грозят крупным городам, включая американские мегаполисы.
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