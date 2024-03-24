Самые необычные виды аллергии — только посмотрите, от чего иногда страдают люди

Некоторые люди страдают от очень редких и необычных видов аллергии. Например, они не переносят контакт с водой, не могут есть мясо, падают в обморок от излучения мобильного телефона или испытывают анафилактический шок от холода.
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