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«Бавария» лидирует в борьбе за Лаймера. Хавбек «Лейпцига» также интересен «Ливерпулю» и «Челси»

Хавбек «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер может перейти в «Баварию». Мюнхенцы лидируют в борьбе за 25-летнего игрока сборной Австрии, который по окончании сезона может стать свободным агентом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо для СaughtOffside.

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