Animals Стекло опустилось, и вытянувшаяся рука бросила в траву малюсенького котёнка.
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Как здорово, что такой суровый человек подобрал котёночка на дороге и этот малыш изменил и его жизнь и жизнь его подчинённых!!!Спасибо тебе, малыш Кузнечик!!!Расти большим и здоровым!!!!
Как давно не было добрых рассказок Олега Бондаренко! Спасибо )))