«Добивали свои»: врач медик шокировал рассказом об ударе в Полтаве

Сотрудники городских служб, прибывшие на место удара по учебному центру связи в Полтаве, были совершенно неподготовлены для оказания первой помощи, заявил офицер-медик ВСУ Геннадий Друзенко в эфире канала UklrLife.
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