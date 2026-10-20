© USA vs SartinВ США мужчина в маске старика ограбил два банка и был арестован, пишет Fox News.По версии следствия, мужчина совершил два ограбления.
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