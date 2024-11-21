Депутаты ЗС ЯНАО сегодня приняли бюджет на долгосрочную перспективу

Главный финансовый документ округа сохранил свою социальную направленность и главные приоритеты. Участник СВО и депутат Думы Салехарда Юрий Новопольцев, который сейчас находится в командировке в родном городе, решил лично убедиться, какими будут меры поддержки его земляков-бойцов и их семей.