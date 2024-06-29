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Царьград

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С 1 июля пермские чиновники будут принимать исключительно онлайн

С 1 июля пермские чиновники будут принимать исключительно онлайн

Во всех функциональных ведомствах администрации города Перми будет прекращен личный прием граждан.С первого июля текущего года администрация Перми вводит новый порядок работы с обращениями граждан.

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Комментарии
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Владимир Лагно
А зачем тогда это стадо чиновников?
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15 час.

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