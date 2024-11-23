В Татарстане заполняемость промпарков достигла более 76% благодаря нацпроекту

В ходе пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова сообщила о достижении показателя средней заполняемости промышленных парков в республике на уровне 76,6%.
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