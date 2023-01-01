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Грегг Попович поддержал Тре Джонса, смазавшего решающий штрафной в концовке

Грегг Попович поддержал Тре Джонса, смазавшего решающий штрафной в концовке

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Тре Джонс мог сравнять счет за 2,7 секунды до конца и перевести матч против «Далласа» в овертайм, но промахнулся с линии штрафных.

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