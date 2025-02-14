Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству при сотрудничестве с Центробанком подготовить изменения в законодательство, направленные на повышение ответственности банков за нарушения прав клиентов, деньги которых украли мошенники, введя в заблуждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии