Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВС
    "...Нежелание Владимира Зеленского вести переговоры...". Почему наше  руководство РФ постоянно говорит о каких-то пер...NYP: отказ Зеленс...
  • Ольга Левенкова
    Государство родное,когда эти гудковы и прочая дрянь перестанут на нас зарабатывать,обрати внимание !!!!!!!!!!!!!!!!Комик, отличивший...
  • Андрей
    а на жопе портрет зеленского?или бандеры?😀Украинская модель...

Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

Царьград ФОТО: ZAMIR USMANOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Сестра лидера подростковой банды, которая возникла в Белгороде, Амиля Гафарова, Тамара, дала интервью журналистам ИА "Регнум", в котором рассказала о родственнике подробнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
КТО В РОССИИ ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МИГРАНТСКУЮ ПОЛИТИКУ ВО ВРЕД ГОСУДАРСТВУ И КТО ПРИВЕДЁТ В ДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КАК ЗА ГОСИЗМЕНУ?!
Ответить
18 час.
sss
а нужна ли власть, которая на стороне чужаков?
Ответить
18 час.
ШКИПЕР
« Проект закона о диаспорах Председатель Государственной Думы В. Володин сообщил, что уже в понедельник, то есть завтра, в Думу будет внесён законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в том числе за дискредитацию наших вооруженных сил; за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах; экстремизм, призывы к нарушению территориальной целостности России, и др. »
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх