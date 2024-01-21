Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"

КТО В РОССИИ ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МИГРАНТСКУЮ ПОЛИТИКУ ВО ВРЕД ГОСУДАРСТВУ И КТО ПРИВЕДЁТ В ДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КАК ЗА ГОСИЗМЕНУ?!

ШКИПЕР

« Проект закона о диаспорах Председатель Государственной Думы В. Володин сообщил, что уже в понедельник, то есть завтра, в Думу будет внесён законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в том числе за дискредитацию наших вооруженных сил; за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах; экстремизм, призывы к нарушению территориальной целостности России, и др. »