Царьград ФОТО: ZAMIR USMANOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Сестра лидера подростковой банды, которая возникла в Белгороде, Амиля Гафарова, Тамара, дала интервью журналистам ИА "Регнум", в котором рассказала о родственнике подробнее.
Сестра бандита-мигранта из Белгорода выдала главный страх: "Нас могут лишить гражданства!"
Комментарии
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Владимир Соловьев
КТО В РОССИИ ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МИГРАНТСКУЮ ПОЛИТИКУ ВО ВРЕД ГОСУДАРСТВУ И КТО ПРИВЕДЁТ В ДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КАК ЗА ГОСИЗМЕНУ?!
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18 час.
sss
а нужна ли власть, которая на стороне чужаков?
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18 час.
ШКИПЕР
« Проект закона о диаспорах Председатель Государственной Думы В. Володин сообщил, что уже в понедельник, то есть завтра, в Думу будет внесён законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также по решению суда лишать почётных званий за ряд преступлений, в том числе за дискредитацию наших вооруженных сил; за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах; экстремизм, призывы к нарушению территориальной целостности России, и др. »
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16 час.
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