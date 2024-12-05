Ковальчук раскрыла подробности первого выхода дочери от Чумакова в свет

Звездная пара недавно привела старшую наследницу на концерт отца. Юлия Ковальчук Социальные сетиЮлия Ковальчук появилась в числе звездных гостей на вечеринке Made in Russia, организованной Seahava и РСПП, и впервые раскрыла подробности первого выхода в свет ее 7-летней дочери Амелии.
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