Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Не будет он любить дочь. Он никого не любит кроме себя. Этакое  дерьмо.Зять не любит реб...
  • Natali Климова
    Странно, что в людях среднего класса автор не заметил никаких недостатков, что в принципе быть не может. Порочны абсо...Работая с людьми ...
  • София Ковальски
    Зависишь от матери,значит слушайся,нечего было пользоваться матерью,захотела  замуж и ребенка.значит самостоятельная ...Мама против лично...

7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)

7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)

Изменился ли советский человек внешне? Безусловно. Но изменился ли он внутренне, вот в чем вопрос… Эта мысль давно приходит мне в голову, и результат раздумий таков: изменения скорее имеют косметический характер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Автор НЕ ЖИЛ в СССР.И если 90-е и &quot;Игры престолов&quot; он принимает за досуг советского человека - это уже диагноз либо врожденного дебилизма, дибо старческого маразма.Образ жизни мещанина и обывателя он считает единственно возможным. Ни одной их 7 черт у собственно СОВЕТСКОГО человека НЕ БЫЛО.
Ответить
4 д.
АЧ
Анна Чапля
Автор, а что плохого в саморазвитии?
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх