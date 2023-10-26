Изменился ли советский человек внешне? Безусловно. Но изменился ли он внутренне, вот в чем вопрос… Эта мысль давно приходит мне в голову, и результат раздумий таков: изменения скорее имеют косметический характер.
7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)
Комментарии
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Ирина52
Автор НЕ ЖИЛ в СССР.И если 90-е и "Игры престолов" он принимает за досуг советского человека - это уже диагноз либо врожденного дебилизма, дибо старческого маразма.Образ жизни мещанина и обывателя он считает единственно возможным. Ни одной их 7 черт у собственно СОВЕТСКОГО человека НЕ БЫЛО.
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4 д.
АЧ
Анна Чапля
Автор, а что плохого в саморазвитии?
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3 д.
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