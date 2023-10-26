7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)

Ирина52

Автор НЕ ЖИЛ в СССР.И если 90-е и "Игры престолов" он принимает за досуг советского человека - это уже диагноз либо врожденного дебилизма, дибо старческого маразма.Образ жизни мещанина и обывателя он считает единственно возможным. Ни одной их 7 черт у собственно СОВЕТСКОГО человека НЕ БЫЛО.