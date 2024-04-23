Весной дачники просыпаются после зимней спячки и принимаются за дело

Весной дачники просыпаются от спячки и принимаются за работу. Но есть чем заняться! Сколько стоит посадить только картофель? У одних горячие глаза и занятые руки, а у других не было времени отдохнуть от забот о даче за зиму.
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