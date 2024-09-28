Пашков о КХЛ: «В приоритете по-прежнему желание понравиться загранице. Сейчас, в эпоху железного занавеса, это нелепо. Россия – вроде бы социальное государство, а лига – антисоциальная?»

– Думаю, у нашего хоккея много проблем, некоторые замалчиваются. Сейчас говорю не о короткой предсезонной подготовке, нарушающей все физиологические циклы, и не о скромном уровне игры с постоянными спадами-подъемами, к которому привело искусственное выравнивание команд.