Новая Брестская крепость, картонная. Фильм «В списках не значился». Отзыв

Алекс Сэм После фильма "Брат" Балабанова первая часть вообще не один наш фильм не зацепил от слова совсем.

николай лейчинский Мне - 68 . Сколько - то лет назад летала ТВ - реклама про " Сталинград" Бондарчука . У меня сил хватило минут на 30 просмотра . Зубы скрошил , глядя на бесподобную и беспардонную мультяшку о городе и народе - герое . О подвиге , о жизни и смерти ,о мучительном ожидании победы ! Так бездарно и паскудно это было сделано . Прочитал ... Четко , ясно , понятно . Вывод сделал : не смотреть ! Поберегу себя .