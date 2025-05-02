Да-да, надругались над сценарием автора «Офицеров» и «А зори здесь тихие». Сугубо моё мнение, можете поспорить.
Новая Брестская крепость, картонная. Фильм «В списках не значился». Отзыв
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
После фильма "Брат" Балабанова первая часть вообще не один наш фильм не зацепил от слова совсем.
Ответить
21 час.
николай лейчинский
Мне - 68 . Сколько - то лет назад летала ТВ - реклама про " Сталинград" Бондарчука . У меня сил хватило минут на 30 просмотра . Зубы скрошил , глядя на бесподобную и беспардонную мультяшку о городе и народе - герое . О подвиге , о жизни и смерти ,о мучительном ожидании победы ! Так бездарно и паскудно это было сделано . Прочитал ... Четко , ясно , понятно . Вывод сделал : не смотреть ! Поберегу себя .
Ответить
14 час.
J
Juri
Может хватит снимать фильмы об Великой отечественной? Станислав Говорухин говорил,что теперешние выпускники ВГИКа за свою жизнь даже ни одной книжки не прочитали,а вы от них хотите хороших фильмов.Кто поумнее лезет в продюсеры(уж что что,а бабло пилить научились),кто поглупее в режиссёры,а уж сценарий может написать любой журналюга. Надо отдать должное на свет всё же появились выдающиеся фильмы: "Апостол" и "Ликвидация",но это моё мнение.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии