ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
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