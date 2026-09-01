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ИА Регнум

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Врач Кондрахин назвал способы борьбы с осенней хандрой

Врач Кондрахин назвал способы борьбы с осенней хандрой

Для борьбы с осенней хандрой стоит скорректировать режим сна, добавить больше света и ярких цветов в повседневную жизнь, а также сделать акцент на сезонных овощах, фруктах и ягодах.

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