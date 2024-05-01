Промышленное производство Южной Кореи на рекордных минимумах

Промышленное производство Южной Кореи продемонстрировало мартовский спад. Несмотря на ожидаемое увеличение спроса в полупроводниковой отрасли, показатели передовой в этом плане, экономики страны, достигли самого низкого уровня за 15 месяцев.
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