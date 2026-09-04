Жителям Алтайского края рассказали, как сменить участок для голосования

Заявления на смену участка начнут принимать участковые избирательные комиссии Жители Алтайского края с 9 сентября смогут подать заявление о голосовании на выборах депутатов Госдумы и АКЗС не по месту регистрации, а на удобном для них избирательном участке.
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