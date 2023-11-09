Экс-игрок Сенников заявил, что "Зенит" будет лидировать в РПЛ после 15 туров

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сенников заявил, что у "Зенита" есть преимущество перед "Краснодаром" в очном матче, который состоится в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а также назвал интересной форму "быков", в которой они подходят к этому поединку.
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