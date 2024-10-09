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Победитель конкурса «Учитель года России» Леонид Дедюха примет участие в экспедиции к Северному полюсу

Победитель конкурса «Учитель года России» Леонид Дедюха примет участие в экспедиции к Северному полюсу

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» преподаватель физики из Санкт-Петербурга Леонид Дедюха выступает амбассадором Всероссийского проекта «Атомный урок», который проводится при поддержке Минпросвещения России и Госкорпорации «Росатом».

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