Победитель конкурса «Учитель года России» Леонид Дедюха примет участие в экспедиции к Северному полюсу

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» преподаватель физики из Санкт-Петербурга Леонид Дедюха выступает амбассадором Всероссийского проекта «Атомный урок», который проводится при поддержке Минпросвещения России и Госкорпорации «Росатом».
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