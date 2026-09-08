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Царьград

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Агентство "Балтнюс": Латвия выделит $8.5 млн на противопехотные мины

Агентство "Балтнюс": Латвия выделит $8.5 млн на противопехотные мины

Правительство Латвии направит 8,5 млн долларов на покупку противопехотных мин, перераспределив средства между военными программами.

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