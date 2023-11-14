Сегодня электричество планово отключат в Астрахани и почти 30 сельских поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 18:00. Во вторник, 14 ноября, электричество планово отключат в Астрахани (в Центральном и Заболдинском районах РЭС), а также 27 населенных пунктах пяти муниципальных образований: Ахтубинского района – с.
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