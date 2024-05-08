В Москве прошел патриотический концерт звезд детской эстрады: «Поют о Победе»

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. На выставке «Россия» состоялся патриотический концерт «Дети о Победе», где звезды детской эстрады исполнили песни про семейные ценности, доброту, честь, мужество и любовь к Родине.
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