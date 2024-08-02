«Заслужила»: Бородина дала первый комментарий о романе с Сердюковым

Ведущая перестала скрывать, что у нее отношения с участником шоу «Последний герой». Ксения Бородина и Николай Сердюков СоцсетиКсения Бородина обещала не выставлять напоказ подробности личной жизни, но как тут удержаться, когда в ее жизнь пришло долгожданное счастье.