Гражданин Украины задержан за подготовку убийства офицера ВС России в Воронеже

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военного в Воронеже.Сотрудниками спецслужб был задержан украинский агент, планировавший убить высокопоставленного офицера ВС России в Воронеже.
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