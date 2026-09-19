Назван обладатель спецприза в номинации «Самая патриотическая семья»

Фото: группа «Татарстан Алга» в соцсети «ВКонтакте» В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем спецприза (робота-пылесоса Xiaomi) благодаря выигрышу в специальной номинации «Самая патриотическая семья» стал Анатолий Галкин из Казани.