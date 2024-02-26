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Мирошник заявил, что украинцы не верят статистике Зеленского по потерям ВСУ

Мирошник заявил, что украинцы не верят статистике Зеленского по потерям ВСУ

Никто, включая украинцев, не верит в озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским данные о погибших, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

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