Мирошник заявил, что украинцы не верят статистике Зеленского по потерям ВСУ

Никто, включая украинцев, не верит в озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским данные о погибших, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».
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