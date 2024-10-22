14 человек, которые на работе явно не скучают

Это только кажется, что на работе большую часть времени скучно. На самом деле тот еще кавардак: то даже тортом не угостят, а денег за него попросят; то беременная женщина до икоты перепугает медсестру на посту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии