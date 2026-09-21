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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йович – самая молодая теннисистка после Шараповой в 2005-м, защитившая титул WTA

Ива Йович второй год подряд выиграла турнир WTA в Гвадалахаре. На момент начала турнира ей было 18 лет и 282 дня.

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