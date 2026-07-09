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Военное обозрение

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Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему

Пролив Шрёдингера: почему большой войны в Заливе не будет — и почему радоваться нечему

США вынесли по Ирану восемьдесят с лишним целей за одну ночь — а через сутки танкеры в Ормузском проливе всё равно разворачивались, и это ровно тот случай, когда военная победа на карте оборачивается политическим проигрышем в проливе.

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