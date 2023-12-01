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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Леброна Мэверик Картер делал ставки на НБА через нелегальную букмекерскую контору

Мэверик Картер, менеджер суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса и его деловой партнер, в 2021 году сообщил федеральным агентам, что делал ставки на матчи НБА через нелегальную букмекерскую контору.

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