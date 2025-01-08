Spiegel: В Германии супругов судят за убийство беженцев из Украины

Супруги совершили убийство с целью похищения новорожденного ребенка.В городском суде Мангейма (Германия) начался судебный процесс по делу об убийстве семейной парой двух беженок из Украины с целью похищения новорожденного ребенка.
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