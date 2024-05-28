Россиянам сообщили, кто может рассчитывать на отпуск больше 28 дней

Согласно данным старшего преподавателя кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяны Голубевой, работники, занятые на вредных производствах или с ненормированным графиком, а также те, кто работает на Крайнем Севере, педагоги и россияне, заработавшие дополнительный отпуск за выслугу лет, могут получить дополнительные дни оплачиваемого отпуска .