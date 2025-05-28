«У нас все спокойно»: омский губернатор Хоценко заявил, что проверка не выявила «никаких проблемных моментов» из-за громких звуков, похожих на взрывы.
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«У нас все спокойно»: омский губернатор Хоценко заявил, что проверка не выявила «никаких проблемных моментов» из-за громких звуков, похожих на взрывы.