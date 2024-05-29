Новая круизная коллекция Christian Dior Resort 2024: витающий дух Мексики

Концепция коллекции основана на работах знаменитой художницы-самоучки Фриды Кало. Известная своей эстетикой сочетания мужского и женского, художница говорила не только о гендере и идентичности — революционных для того времени, в которое она жила, — но и о борьбе тела, которое в юном возрасте было изуродовано полиомиелитом.
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