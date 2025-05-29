Эксперт пояснил, зачем Россия создает буферную зону в Сумской области

Буферная зона в Сумской области создается для нейтрализации возможностей вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения безопасности граждан России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, 29 мая сообщает РИА Новости.
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