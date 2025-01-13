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Квантовые компьютеры, многозначная логика и прыжки во времени

Квантовые компьютеры, многозначная логика и прыжки во времени

Российский квантовый компьютер на 50 кубитов использует для вычислений недвоичный код, прогресс квантовых вычислений ускоряют алгоритмы коррекции ошибок, а некоторые квантовые явления можно описать как прыжки во времениФото: Надежда Андреенко / Центр научных коммуникация МФТИ читайте на monocle.

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