Квантовые компьютеры, многозначная логика и прыжки во времени

Российский квантовый компьютер на 50 кубитов использует для вычислений недвоичный код, прогресс квантовых вычислений ускоряют алгоритмы коррекции ошибок, а некоторые квантовые явления можно описать как прыжки во времениФото: Надежда Андреенко / Центр научных коммуникация МФТИ читайте на monocle.
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