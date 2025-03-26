Пленный заявил, что Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных

Украинский военный Владимир Коваль, который был взят в плен на территории Курской области, в беседе с РИА Новости заявил, что командование вооруженных сил Украины бросает в Курскую область мобилизованных украинцев.
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