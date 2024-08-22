В Тюменской области несколько сотен водителей-родителей приняли участие в Дне детского автокресла

День детского автокресла провели сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. У поликлиник, детских садов, торговых центров, на федеральных автодорогах родителей-водителей призывали к безопасной перевозке детей в удерживающих устройствах.
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