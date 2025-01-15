ДТП с участием 18 авто произошло на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Массовое ДТП произошло на трассе в Алматинской области. Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», 15 января около 7:30 часов на 28 километре участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск (направление «Алматы-Конаев») произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств.
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