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Путин признал свою наивность в нулевых по отношению к Западу несмотря на работу в разведке и ФСБ

Путин признал свою наивность в нулевых по отношению к Западу несмотря на работу в разведке и ФСБ

Президент России заявил, что его представление о поведении "цивилизованного мира" было ошибочным в начале XXI векаВладимир Путин заявил, что в его мышлении присутствовала определённая наивность в нулевых, несмотря на то, что он к тому моменту около 20 лет проработал в органах безопасности, во внешней разведке Советского Союза, а также позднее работал на должности заместителя мэра Санкт-Петербурга, директором ФСБ, секретарём Совета безопасности и даже председателем правительства.

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