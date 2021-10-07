Страна и людиПолитика«Бомжеватое народонаселение», сенатор ибн Нарусова и крабовая Ксюша — мнение 5 октября 2002 года в город Кызыл вернулся из столичной командировки председатель правительства Тувы Шериг-оол Ооржак.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВКак задолбали эти пафосные твари.Владимир EвтушенкоВся эта мерзкая семейка живёт на украденные Собачком деньги, причём , миллионы долларов. И как бы там ни одевались они, эти твари, для меня они мразь и гнусь, почему-то нежно опекаемая ПутинымВДВячеслав ДолининКсюшадь такая же оппозиционерка, как её мамаша тувинка.Комментировать
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